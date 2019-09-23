В Мурманском морском торговом порту завершилась озеленительная кампания 2019 года
В сентябре в её рамках на производственной площадке «ММТП» высадили свыше 100 саженцев деревьев. Молодые ели высотой до
Ели выполняют не только декоративную функцию, но и являются «зеленой изгородью», которая препятствует ветровой эрозии с промышленных площадок предприятия. При этом саженцы деревьев приспособлены к особым климатическим условиям Крайнего Севера, поскольку выращены в питомниках хвойных растений.
Напомним, что в начале текущего месяца портовики высадили порядка 60 кустов сирени и рябины в рамках благоустройства дворовой территории на улице Карла Либкнехта в Мурманске.
Ежегодная озеленительная программа Мурманского морского торгового порта будет продолжена в 2020 году.