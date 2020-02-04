В Мурманском Нахимовском училище прошёл шахматный турнир «Полярная ладья»

В Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоялся шахматный турнир «Полярная ладья» на кубок командующего Северным флотом. Состязания были посвящены Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В них приняло участие 16 команд.

Большинство участников турнира были нахимовцы с 1-го по 4-й курс (5-8 классы). Против них играли воспитанники Центра дополнительного образования из города воинской славы Полярного, представители соединения атомных подводных лодок из Заозерска, экипажа большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», отдельного корабельного истребительного и отдельного смешанного авиаполков.

Сеанс одновременной игры провел начальник отдела службы войск и безопасности военной службы штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитан 1 ранга Алексей Пашин.

Во время турнира была проведена шахматная викторина, в которой наиболее результативными стали нахимовец 4 курса Хасан Хасанов и подводник Владимир Терещенко.

Победителями турнира стали третьекурсник Мурманского НВМУ Максимилиан Еременко, четверокурсник Павел Жирков и подводник Максим Смирнов.

В командном зачёте 3 место заняла команда дивизии атомных подводных лодок Северного флота, 2-е место – за нахимовцами 1-го курса, а чемпионами и обладателями кубка командующего Северным флотом стали четверокурсники Мурманского НВМУ, сообщает пресс-служба Северного флота.