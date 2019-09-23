В Мурманском Нахимовском училище стартовала военно-спортивная игра «Северный форпост»

На территории Мурманского Нахимовского военно-морского училища началась молодёжная военно-спортивная игра «Северный форпост». В ней принимают участие семь команд из Мурманского Нахимовского военно-морского училища и кадетских классов общеобразовательных учебных заведений городов Апатиты, Ковдора, Заозёрска и Мурманска. В общей сложности 70 человек.

В торжественном открытии принял участие начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин. От имени командующего флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева он поздравил участников игры и пожелал им успехов в честной борьбе на соревнованиях и воли к победе.

Вице-адмирал Владимир Гришечкин напомнил старшеклассникам, что «главную победу одерживает тот, кто побеждает в схватке с самим собой, своей ленью, разгильдяйством, слабостью и малодушием».

«Пусть каждый из вас будет настоящим победителем!» – пожелал участникам игры начальник штаба Северного флота.

Игра «Северный форпост» проводится впервые. В нынешнем году она посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Организаторами мероприятия выступили командование Северного флота и руководство Мурманского НВМУ.

В воскресенье в Нахимовском училище прошли соревнования по строевой подготовке, флажному семафору и викторина по истории.

Как сообщает пресс-служба СФ, второй день игры будет посвящён преодолению полосы препятствий, аналогичной популярной «Гонке героев», на подготовленной трассе в филиале парка «Патриот» на Северном флоте в посёлке Кильдинстрой. Там же состоится церемония закрытия игры и награждение участников. Каждого из них ожидает памятный сувенир. Победители получат переходящий Кубок командующего Северным флотом.