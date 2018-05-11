В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоится показ спектакля «А зори здесь тихие...»

9 мая россияне отметили знаменательную дату - 73-годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.

12 мая 2018 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоится премьерный показ спектакля «А зори здесь тихие...» по мотивам одноименной повести Бориса Васильева. В постановке заняты обучающиеся и выпускники театральной студии «Круг» центра «Лапландия» (режиссёр - Марина Светикова, педагог дополнительного образования центра «Лапландия»).

Начало спектакля в 16.00, вход свободный.