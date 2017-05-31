В Мурманском областном центре повышения квалификации специалистов здравоохранения используют современные симуляционные образовательные технологии

Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения готов к применению новых форм и методов преподавания, в том числе с использованием дистанционных технологий. Так, для обучения медицинских работников профессиональным практическим навыкам с использованием компьютерного моделирования лечебно-диагностических процедур и манипуляций центр приобрел 14 симуляционных тренажеров. Они также могут быть использованы для оценки уровня практических навыков при аттестации и при проведении процедуры аккредитации.

Как отметила директор Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения Елена Муромцева, медицинские работники всех уровней могут отрабатывать навыки проведения сердечно-легочной реанимации, гистероскопии и кольпоскопии, аускультации сердца и легких и многие другие. При этом ход манипуляций регистрируется компьютерной программой, что дает возможность проанализировать достигнутые результаты или ошибки.

Применение симуляционных образовательных технологий будет способствовать повышению квалификации медицинских специалистов, их готовности применять в клинической практике отработанные навыки, а также повышению уровня качества оказываемой медицинской помощи.