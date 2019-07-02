В Мурманском областном центре повышения квалификации специалистов здравоохранения проходит аккредитация выпускников медколледжей региона
Статус аккредитационного центра присвоен Мурманскому областному центру повышения квалификации специалистов здравоохранения, на базе которого созданы специальные компьютерные классы, оборудованы шесть станций по специальностям: фармация, акушерское дело, лечебное дело, сестринское дело, стоматология профилактическая.
1 июля этап тестирования проходили выпускники Мурманского медицинского колледжа: 11 гигиенистов стоматологических, 34 фармацевта, 32 акушерки, 47 медсестер и 25 фельдшеров. 2 июля аккредитация начнётся для выпускников Кольского медицинского колледжа: 32 фельдшера, 22 акушерки, 106 медсестер.
Завершатся экзаменационные мероприятия 8 июля. Медицинские организации Мурманской области готовы принять 309 специалистов среднего звена, завершивших обучение.