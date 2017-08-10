В Мурманском областном доме ребёнка прошло пожарно-тактическое занятие по тушению условного пожара в здании

9 августа дежурным караулом 12 пожарной части по охране г.Мурманска было проведено тренировочное пожарно-тактическое занятие по тушению условного пожара в здании ГОБУЗ «Мурманский областной дом ребёнка специализированный для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики».

Прибывшие пожарные расчёты 12 пожарной части по охране города Мурманска провели разведку, выполнили развертывание сил и средств, затем звеном ГДЗС приступили к тушению условного пожара. В ходе проведения тренировки дежурным караулом были отработаны практические способы и приемы тушения пожара в образовательных учреждениях, проверена готовность и действия персонала в случае возникновения пожара.

По завершению пожарно-тактического занятия руководителем были отмечены положительные моменты и проведён разбор выявленных недостатков.