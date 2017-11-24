В Мурманском областном драматическом театре состоится показ гастрольного спектакля «Лондонский треугольник»

28 и 29 ноября Московский театр «Школа современной пьесы» представит на сцене Мурманского областного драматического театра. «Лондонский треугольник» - мелодрама в двух действиях, поставленная по пьесе Александра Углова. Автор пьесы основывался на реальных фактах, которые обнаружил в дневниках и письмах участников событий.

Действие происходит в Лондоне в 50-е годы ХIХ века. Здесь обосновался находящийся в вынужденной эмиграции русский писатель и оппозиционер Александр Герцен. Именно в это время он вместе со своим ближайшим другом Николаем Огаревым начинает издавать диссидентский журнал «Колокол». В спектакле раскрывается история сложных взаимоотношений двух друзей Александра Герцена и Николая Огарева и их возлюбленной Натали Тучковой.

В детстве Саша Герцен и Ник Огарёв, скрепив израненные в кровь ладони, поклялись отомстить за тех, кто погиб за свободу, посвятить свою жизнь борьбе за правду, справедливость и достойную жизнь для всех сословий. Через много лет они окажутся в Лондоне в нелестном положении эмигрантов. Жить вдали от Родины, терпеть лишения и испытывать вечный страх ареста было непросто, но вполне возможно, куда сложнее оказалось делить любимую Натали, ставшую камнем преткновения в их старинной дружбе.

Режиссёр: Дмитрий Астрахан. В ролях: Александр Галибин, Вадим Колганов, Джульетта Геринг.