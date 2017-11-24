В Мурманском областном драматическом театре состоится показ спектакля «Хитроумная влюбленная», приуроченный ко Дню матери
26 ноября на сцене областного драматического театра состоится показ спектакля «Хитроумная влюбленная», приуроченный ко Дню матери.
Спектакль поставлен по одноименной пьесе испанского драматурга Лопе де Вега. Комедия в 2 действиях, созданная в XVII веке, принадлежит к числу вечной классики - хитроумно запутанный сюжет, бесконечные маскарады, обманы и разоблачения, серенады и пылкие признания. Любовь руководит героями спектакля и вовлекает в отчаянную, стремительную борьбу за счастье.
Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев. В спектакле заняты артисты: Анна Будовская, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Александр Покатнев, Алексей Худяков, Андрей Шпеко.