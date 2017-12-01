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Мурманская область. Арктика01.12.17 09:25

В Мурманском областном драматическом театре состоится показ спектакля «Проделки Ханумы», к Международному дню инвалидов

3 декабря  на сцене областного драматического театра состоится показ спектакля «Проделки Ханумы», приуроченный к Международному дню инвалидов. Комедия поставлена по пьесе классика грузинской драматургии Авксентия Цагарели «Ханума».

Это история о старом родовитом, но разорившемся князе, задумавшем жениться на богатой наследнице, и зажиточном купце, мечтающем о титуле. Он готов ради этого свою молодую красавицу дочь выдать замуж за князя. За помощью наши герои обращаются к свахам - знаменитой Хануме и ее сопернице Кабато. Ловкая и мудрая Ханума, главная героиня этой истории, начинает свой веселый, смешной спектакль: интригует, хитрит, изобретает комичные ситуации, заманивает в свои силки, заставляет всех действовать по ее плану.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев. В спектакле заняты: народная артистка России Алла Журавлева; Заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Елена Царева, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты – Юлия Васькова, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Юлия Денежкина, Мария Лобова, Лев Мальцев, Наталья Позёмина, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Галина Серегина, Олеся Трум, Алексей Худяков, Тамара Шагвалеева, Ксения Ширина, Андрей Шпеко, Оксана Шпеко.

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