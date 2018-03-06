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Мурманская область. Арктика06.03.18 07:05

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им С.М. Кирова прошёл областной конкурс «Мисс Обаяние»

В минувшие выходные в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошёл областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние».

В этом году 14 творческих красавиц из Оленегорска, Мурманска, Минькино, Кандалакши, Апатитов, Кировска, Мончегорска и Ревды «прибыли спасать» Царство-государство от чар злой волшебницы Завиды. Из-за своей зависти она лишила всех жителей царства способностей: никто не мог ни петь, ни плясать, ни придумывать сказки и стихи.

В ходе конкурса претендентки на звание «Мисс Обаяние» рассказывали о себе, своих талантах и увлечениях, пели, танцевали, читали стихи.

Во время последнего конкурсного этапа девушки продемонстрировали красивые наряды и аксессуары, изготовленные своими руками.

Оценивали выступления конкурсанток председатель Мурманской первичной организации филиала Мурманского регионального оделения ОООИ «Всероссийское общество слепых» Татьяна Алексеевна Зиновьева, педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Мурманска Татьяна Валентиновна Горчакова и заместитель директора по учебно-воспитательной работе филиала МБОУ г. Мурманска средней общеобразовательной школы № 27 Татьяна Михайловна Усольцева.

Выступление каждой девушки было настолько индивидуально и оригинально, что члены жюри не смогли выбрать одну лучшую и присвоили каждой участнице свой титул.

Дипломом в номинации «Нежность» наградили Татьяну Мухорову из Мурманска, в номинации «Элегантность» - Ангелину Алимочкину из Мончегорска, в номинации «Грации» - Олесю Юхину из Мурманска, в номинации «Решительность» - Светлану Алексееву из Апатитов, в номинации «Улыбка» - Арину Бойко из Североморска.

Обладательницами дипломов в номинации «Оригинальность» стали Лидия Митькина из Оленегорска и Екатерина Мошкова из Кировска, в номинации «Очарование» - Алёна Рык из Минькино и Елена Натока из Ревды, в номинации «Восхищение» - Екатерина Герасимова из Кандалакши и Кристина Березина из Мончегорска, в номинации «Артистичность» - Екатерина Максимова из Кандалакши, Марина Барабанова из Оленегорска и Анна Березина из Мурманска.

Титул победительницы областного конкурса среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние» разделили между собой сразу три участницы: Алёна Рык из поселка Минькино, Ангелина Алимочкина из Мончегорска и Марина Барабанова из Оленегорска.

Поздравляем прекрасных конкурсанток! В преддверии Международного женского дня от всего сердца желаем девушкам и их близким счастья, успехов, добра, новых творческих побед!

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