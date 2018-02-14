В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им С.М. Кирова состоится музыкальный спектакль «Из жизни Фигаро»

18 февраля в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится показ спектакля «Из жизни Фигаро».

Музыкальный спектакль поставлен по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро». Мурманчанам и гостям города спектакль представит Ансамбль солистов «Орфей» Областного Дворца культуры им. С.М. Кирова. Коллектив собрал в своем составе талантливых музыкальных исполнителей Заполярного края.

Спектакль «Из жизни Фигаро» - это искрометная комедия, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных зрителей. Постановка пронизана эстетикой барокко: костюмы XVII века, страсти, кипящие в замке феодала, любовные интриги и, конечно, величественный созидающий счастливый финал.

В спектакле принимает участие балетная студия «Сильфида» из города Североморска под руководством Марии Вишняковой.