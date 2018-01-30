В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся старт акции «Театральный десант»

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова стартовала акция «Театральный десант». Акция началась спектаклем «Любовь к трем апельсинам» по пьесе Леонида Филатова. Мастерство актеров драматического театра «Светоч» (г. Полярные Зори) зрители оценили бурными аплодисментами.

«Театральный десант» пройдёт не только в областном центре.

Впервые смогли познакомиться с творчеством 11-ти самодеятельных театральных коллективов жители небольших населенных пунктов области в 2015 году. Акция побывала в посёлках Редва, Росляково, Африканда, Зареченск, Зеленоборский, Молочный, Белое море и городах Кировск, Снежногорск, Гаджиево, Заозерск и Мончегорск.

В 2018 году в акции примут участие любительские коллективы театрального жанра муниципальных культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области. Заявки на участие принимаются до 31 января.

Учредителем акции является Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор - Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Проведение акции «Театральный десант» направлено на поддержку и развитие любительских театральных коллективов в Мурманской области, предоставление возможности любительским театральным коллективам совершить гастрольные поездки по городам и посёлкам Мурманской области.