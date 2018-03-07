В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества состоится концерт «От «Вернисажа» с любовью…»

11 марта Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова приглашает на концерт «От «Вернисажа» с любовью…».

Своё творчество мурманчанам и гостям города представят участники студии эстрадной песни «Вернисаж». В разнообразной, обновленной концертной программе прозвучат как классика жанра, так и современные композиции. Гости Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова увидят совместные номера «Вернисажа» с ансамблем эстрадного танца «Форсаж» и цирком «Комплимент».

Студия эстрадной песни «Вернисаж» объединяет увлеченных, одаренных молодых вокалистов. Музыка – это голос души, а песня - лучший способ выразить любые эмоции и поделиться своим настроением.