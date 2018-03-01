В Мурманском областном Дворце культуры пройдет VII Международный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг»

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова начался прием заявок на участие в VII Международном фестивале хореографического искусства «Полярный круг». В этом году фестиваль посвящен 200-летию со дня рождения балетмейстера М.И. Петипа.

Фестиваль пройдет с 2 по 5 ноября 2018 года. К участию в нем приглашаются хореографические коллективы народного и современного танца из регионов России (приоритет СЗФО) и стран Баренцева Евро-Арктического региона, как профессиональные, так и самодеятельные. Возраст участников от 14 лет и старше.

«Полярный круг» предусматривает следующие категории: «Professional» – для профессиональных государственных, муниципальных коллективов. Формат «фестиваль». Участники в данной категории дают концерты в городах Мурманской области, проводят мастер-классы для хореографических коллективов на фестивальных площадках Мурманской области, руководители участвуют в работе жюри; «Class» - для коллективов профессиональных учебных заведений, народных (образцовых) самодеятельных коллективов, обладателей звания Гран-при, Лауреатов I, II, III степеней, завоеванных в течение 2017-2018 годов на различных конкурсах и проектах Всероссийского и Международного статуса. Формат «конкурс». Впервые в данное категории представлена номинация - классическое наследие России (балетные миниатюры, дуэты и солисты); «Evolution» - для хореографических коллективов Мурманской области. Формат «конкурс» - отборочный тур фестиваля.

Победители категории «Evolution» (Лауреаты 1, 2, 3 степени) становятся участниками категории «Class» и принимают участие во всей программе фестиваля.

Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2018 года.

Мероприятие направлено на содействие культурной деятельности в области хореографического искусства, сохранение традиций национальной хореографической культуры, развитие международных связей, создание культурной контактной сети в области хореографического искусства для обмена опытом и проведения совместных мероприятий, создание среды творческого общения участников фестиваля и формирование высокой коммуникативной культуры, этнокультурной толерантности.