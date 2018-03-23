В Мурманском областном художественном музее можно полюбоваться «Русской красавицей»

В Мурманске в Культурно-выставочном центре Русского музея состоялось открытие выставки декоративно-прикладного искусства из фондового собрания музея «Русская красавица».

В экспозиции представлена авторская 40-местная матрешка, выполненная заслуженным художником России Раисой Сергеевной Чебатуриной северодвинскими росписями. Кроме того, выставка знакомит с произведениями «Павловопосадской платочной мануфактуры», старейшего в России предприятия по выпуску платков и шалей.

На мероприятии присутствовали учащиеся частной «Школы Пионер» города Мурманска.

Главный хранитель фондов Мурманского областного художественного музея Наталья Павловна Клишина рассказала ребятам о том, как создавалась авторская 40-местная матрешка и о том, как работает старейшее в нашей стране предприятие по выпуску платков и шалей. После рассказа Натальи Павловны учащиеся раскрашивали бумажных матрешек, а затем, познакомились с детскими музейными программами из медиатеки проекта «Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».