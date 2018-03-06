В Мурманском областном художественном музее начала работу выставка-конкурс «Плакат молодых художников»

Выставка проходит в стенах Областного художественного музея уже в 14-й раз. В экспозиции представлены работы молодых художников, выполненные в технике компьютерной графики и трафаретной печати.

В выставке принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы работ - преподаватели и учащиеся Детской художественной школы города Мурманска, студенты Мурманского арктического государственного университета и участник творческого коллектива «Vonzimmel» г.Кан (Франция).

В рамках выставки объявлен конкурс работ в номинациях: сохранение культурного и исторического наследия, плакат социальной направленности: «Спорт и здоровье», событийный плакат.

Дополнительно учрежден «Приз зрительских симпатий». Посетители могут проголосовать за понравившуюся работу.

Плакаты–победители будут переданы в фонды Мурманского областного художественного музея.

Выставка будет работать до 1 апреля.