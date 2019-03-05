В Мурманском областном художественном музее начинает работу выставка, посвященная 85-летию Праздника Севера

6 марта в главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка «Праздник Севера», посвященная 85-летию проведения Полярной Олимпиады. В экспозиции представлена живопись и графика из собрания музея, а также значки, вымпелы и буклеты из частных коллекций.

Первый Праздник Севера состоялся 30 марта 1934 года, соревнования проводились даже в годы Великой Отечественной войны. В 1971 году праздник спорта приобрел международный статус и собрал спортсменов из Болгарии, Венгрии, США и Кореи.

В подготовке к Полярной Олимпиаде активное участие принимали художники. Они разрабатывали плакаты, афиши, пригласительные билеты, грамоты и сувенирную продукцию.

Так, на выставке представлен эскиз плаката «Праздник Севера», созданный в 1980 году графиком Александром Тарановским: под флагами четырех стран изображен прицелившийся биатлонист. Лаконичный плакат демонстрирует международный статус состязаний. Плакат, созданный Николаем Ковалевым в 1976 году, передает торжественную атмосферу праздника – на нем юный северянин изображен на фоне заснеженного города и катающихся лыжников. Неоднократно к теме Полярной Олимпиады обращался и художник Виталий Бубенцов. В экспозиции представлено его живописное полотно 1973 года «Традиционный Праздник Севера. Долина уюта» и графический лист «Праздник Севера в Мурманске», выполненный в 1999 году. Произведения иллюстрируют основные соревнования фестиваля, отражают масштабность его проведения.

Выставка «Праздник Севера» будет работать до 31 марта.