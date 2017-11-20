В Мурманском областном художественном музее начнет работу мини-выставка, посвященная американскому дизайнеру Каролине Эррере

22 ноября в Мурманском областном художественном музее начнёт работу мини-выставка «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла выставок «Короли грёз», посвященная американскому дизайнеру, модельеру и предпринимателю венесуэльского происхождения Каролине Эррере.

В одноимённой компании Carolina Herrera, основанной в 80-х, изначально было не более 10 человек. Сейчас это огромный бренд, весьма значимый в мировой фэшн-индустрии. Его философия - неповторимый стиль, женственность и элегантность. В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Carolina Herrera разных лет из частных коллекций.

Выставка будет работать до 17 декабря.