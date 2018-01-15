В Мурманском областном художественном музее начнет работу выставка «Что за совершенства эти силуэты!»

17 января в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Что за совершенства эти силуэты!» из цикла выставок «Простые вещи».

В экспозиции будут представлены силуэты из собрания музея и частных коллекций, среди которых силуэты, выполненные Елизаветой Меркурьевной Бём - русской художницей, иллюстратором, рисовальщицей и силуэтистом.

Силуэт - разновидность графической техники, с помощью которой фигуры и предметы изображаются однотонно, контрастно, выразительно и без второстепенных и отвлекающих внимание деталей.

Выставка будет работать до 18 февраля.