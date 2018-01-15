Мурманская область. Арктика15.01.18 09:22
В Мурманском областном художественном музее начнет работу выставка «Что за совершенства эти силуэты!»
17 января в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Что за совершенства эти силуэты!» из цикла выставок «Простые вещи».
В экспозиции будут представлены силуэты из собрания музея и частных коллекций, среди которых силуэты, выполненные Елизаветой Меркурьевной Бём - русской художницей, иллюстратором, рисовальщицей и силуэтистом.
Силуэт - разновидность графической техники, с помощью которой фигуры и предметы изображаются однотонно, контрастно, выразительно и без второстепенных и отвлекающих внимание деталей.
Выставка будет работать до 18 февраля.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение11.01.18: 2 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок с Каиром. А вы соскучились по курортам Египта?Проголосовало: 95 человек
-
Последние комментарии
Екатерина Корчагина
14.01.18 15:14
Здравствуйте. Вы, конечно, молодцы, что выслушали отца, создали целую программу по этому вопросу. Но, дорогие мои, прежде чем делать такие программы, нужно разобраться в корне этой проблемы... А то чт
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Между бабушкой, дедушкой и отцом оказался ребёнок
Анна
13.01.18 21:52
Год. Рождения 06.09.1978г. В 2 часа ночи. *** Уважаемые посетители нашего сайта, без обратного электронного почтового адреса или номера телефона мы не сможем ответить на ваши просьбы. Редакция.
Комментарий к новости:ЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северян
Katrin
11.01.18 16:56
А вот если бы был конец света, то явка зрителей была бы 100-процентная!
Комментарий к новости:Солнечный диск в Мурманске показался над горизонтом по расписанию
-Скоро в эфире13:30Мультфильмы (0+)14:30«Международные новости». Информационная программа15:00«Первые». Документальный цикл, серия 7-8 (12+)
-PRO ДеньгиУдарники капиталистического труда работают в 30 крупнейших банках России-PRO ВалютуРубль начинает неделю ростом-PRO ЭнергетикуДолг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 250 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 января-PRO Нефть и газПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях-PRO ЗаконыПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях