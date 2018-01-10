Мурманская область. Арктика10.01.18 09:05
В Мурманском областном художественном музее начнет работу выставка графики и живописи, посвящённая 23-м зимним Олимпийский играм
С 12 января в Мурманском областном художественном музее будет работать выставка графики и живописи «Зимний спорт», посвящённая 23-м зимним Олимпийский играм.
В экспозиции будет представлено 9 работ из фондового собрания музея. Тема спорта привлекает художников возможностью изобразить спортсменов с физически совершенными формами, пластику их движений, показать сильных духом людей. Выставка «Зимний спорт» объединит произведения известных отечественных художников Алексея Пахомова, Михаила Ткачева, Александра Козлова и других авторов, которые прониклись спецификой жизни спортсменов и зимними играми.
Выставка будет работать до 11 февраля 2018 года.
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