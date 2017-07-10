В Мурманском областном художественном музее начнет работу выставка-проект «Диалог культур» Детской галереи г.Апатиты

12 июля в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка-проект «Диалог культур» Детской галереи г. Апатиты.

В экспозиции будет представлено около 15 работ участников проекта Детской галереи г. Апатиты. В рамках проекта было решено обратить внимание детей на культуру и искусство доколумбовской Америки, а именно цивилизацию майя. В ходе работы ребята познакомились с историей, архитектурой, костюмами, религиозными представлениями одной из самой загадочной мировых цивилизаций, отличавшейся огромными достижениями в области математики, астрономии и искусства.

Выставка будет работать до 27 августа.