В Мурманском областном художественном музее начнет работу выставка «Живопись Н.И. Авдеевой», посвященная 75-летию со дня рождения художника

17 января в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Живопись Н.И. Авдеевой», посвященная 75-летию со дня рождения художника, из цикла выставок «С днем рождения, художник!». В экспозиции будет представлено 4 эскиза декораций спектаклей из фондового собрания.

Наталья Иннокентиевна Авдеева - художник театра, член Союза театральных деятелей, член Союза художников России, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат различных премий и многократный участник международных фестивалей театрального искусства. Она окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина, мастерскую театрально-декорационной живописи А.И. Сегала.

С 1993 года Н. Авдеева работает в Мурманском областном драматическом театре. Декорация, костюмы, бутафория, свет – все во власти художника-постановщика. Ею созданы и выпущены свыше 200 постановок, более половины из них - на сцене Мурманского областного драматического театра.

Выставка будет работать до 18 февраля. Вход свободный.