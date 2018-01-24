В Мурманском областном художественном музее откроется выставка «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания»

26 января в отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея состоится открытие выставки «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». В экспозиции будет представлено более 70 работ мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея – «Белозор», а также работы ветеранов клуба.

Клуб «Белозор», созданный в 1997 году, возглавляет Людмила Ивановна Кривошеева. В 2008 году коллективу присвоено звание народный самодеятельный коллектив. Члены клуба участвуют в выставках различного уровня. Помимо творческой деятельности клуб осуществляет методическую работу: проводит консультации, творческие лаборатории по обмену опытом работы.

Посетители увидят экспонаты, отличающиеся высоким уровнем художественного исполнения, узнаваемым авторским почерком. Богатство природных красок и форм отражено в пейзажах, натюрмортах, портретах, для создания которых использованы в основном растения, произрастающие на Кольском полуострове: береста, листья деревьев и кустарников, лепестки цветов, пух одуванчиков, ягель. Мастера в совершенстве владеют не только всеми видами декоративной плоскостной флористики, но и разрабатывают свои. Работы с изображением городских пейзажей, памятников города Мурманска, природы Кольского полуострова с узнаваемыми названиями: «Ждущая», «Кот Семён», «Водопад на реке Титовка», «Церковь «Спас на водах», «Осень в Хибинах», - наполнены любовью к родной природе, Кольскому Заполярью.

Выставка будет работать до 18 февраля.