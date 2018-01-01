В Мурманском областном художественном музее откроется выставка «Одежда кольских саамов»

С 3 января в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Одежда кольских саамов». В экспозиции будет представлено 2 саамских костюма, а также около 20 эскизов костюмов, выполненных Раисой Сергеевной Чебатуриной - заслуженным художником России, главным художником драматического театра Северного флота.

На основании материалов, собранных Раисой Сергеевной в результате многолетних наблюдений во время неоднократных поездок по Мурманской области, зарисовок с натуры, изучения манеры ношения одежды, ознакомления с музейными коллекциями, этнографической литературой и публикациями различного характера, она воспроизвела в своих эскизах костюм кольских саамов, привнося в традиционные ансамбли детали собственного творчества.

Выставка будет работать до 11 февраля 2018 года.