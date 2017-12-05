В Мурманском областном художественном музее откроется выставка одного дня «Дар Эрмитажа»

7 декабря в Мурманском областном художественном музее откроется выставка «Дар Эрмитажа».

В Мурманском областном художественном музее собрана коллекция книг, переданных мурманскому музею научной библиотекой Государственного Эрмитажа - крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев. В течение только одного дня у посетителей музея будет возможность познакомиться с книгами издательства Государственного Эрмитажа, посвященными истории искусств, коллекциям крупнейшего российского музея. На выставке будут представлены альбомы по живописи и архитектуре, каталоги выставок и коллекций Эрмитажа, научные и научно-популярные издания по искусству, труды и ежегодные отчеты Государственного Эрмитажа – всего около 600 книг. На всех книгах-подарках помещен экслибрис «Дар Эрмитажа».

Выставка приурочена ко дню рождения Государственного Эрмитажа, который был основан 7 декабря 1764 года.

Вход на выставку свободный.