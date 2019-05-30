Мурманская область. Арктика30.05.19 13:32
В Мурманском областном художественном музее откроется выставка «В мире красок»
1 июня в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится торжественное открытие XIII региональной выставки детского художественного творчества «В мире красок».
В экспозиции представят работы учащихся детских школ искусств Мурманской области, студентов Мурманского колледжа искусств, посвященные театру, балету, опере, произведениям А.П. Чехова, А.Н. Островского, У. Шекспира.
Выставка будет работать до 8 сентября.
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