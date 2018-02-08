В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Духовные вехи России»

В Мурманске в Культурно-выставочном центре Русского музея открылась выставка постеров с произведений заслуженного художника Российской Федерации Павла Рыженко (1970-2014 гг.) «Духовные вехи России».

На открытии с приветственным словом выступили председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Борисович Ершов, директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова. Церемонию открытия посетил епископ Североморский и Умбский Митрофан.

Прозвучал рассказ о жизни и творчестве художника Павла Рыженко.

Епископ Североморский и Умбский Митрофан провел экскурсию по выставке «Духовные вехи России». Он рассказал молодежи, гостям выставки о важных периодах истории страны, отображенных в картинах художника. Павел Рыженко передает в картинах великий дух русского народа через его прошлое, пережитые трагические события, богатую историю.

Посмотреть на работы известного художника пришли студенты Мурманского арктического государственного университета, Мурманского колледжа искусств, учащиеся Детской художественной школы, курсанты десантного военно-патриотического клуба «Витязъ» из гимназии № 7, жители и гости города и области.

Выставка будет работать до 4 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея.