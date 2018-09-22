В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Российский Север»

В Мурманском областном художественном музее состоялось торжественное открытие выставки произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север». В церемонии приняла участие заместитель губернатора Инна Погребняк.

Обращаясь от имени губернатора Марины Ковтун к участникам и гостям церемонии, заместитель главы региона отметила, что выставка «Российский Север» – самое масштабное мероприятие в рамках программы празднования 80-летия Мурманской области.

«Это прекрасная возможность для наших жителей насладиться творчеством лучших мастеров Северо-Запада Российской Федерации. Такую возможность мы получили благодаря усилиям большого коллектива людей», – подчеркнула Инна Погребняк.

Заместитель губернатора тепло поблагодарила всех организаторов и участников выставки, особо отметив народного художника России, первого секретаря Союза художников России Николая Боровского, заслуженного художника России, председателя Мурманского отделения Союза Александра Феофилактова, коллектив областного художественного музея и его директора Ольгу Евтюкову.

Площадками выставки стали помещения Мурманского областного художественного музея, Мурманской областной научной библиотеки и Мурманского областного краеведческого музея. Экспонируются работы художников из республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и городов Санкт-Петербурга и Калининграда. Выставка будет работать до 18 ноября.

Перед открытием экспозиции Инна Погребняк встретилась с первым секретарем Всероссийской творческой организации «Союз художников России» Николем Боровским. На встрече обсуждались вопросы культурной жизни Мурманской области, а также детали проведения выставки «Российский Север».