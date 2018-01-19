В Мурманском областном художественном музее открылась выставка Юрия Тризны

В Мурманском областном художественном музее состоялось торжественное открытие выставки «Графика Юрия Тризны. Санкт-Петербург».

Юрий Тризна - живописец, иллюстратор, один из лучших ленинградских графиков. На выставке представлено около 40 работ художника – картины и книжные иллюстрации на различные темы.

Вдова Юрия Стефановича, Светлана Энгельсовна Ведерникова, представила гостям музея картины, рассказала об истории их создания, поделилась личными воспоминаниями о том, каким был Юрий Тризна.

Фонд Мурманского областного художественного музея пополнился новыми экспонатами. Светлана Ведерникова подарила музею более 30 книжных иллюстраций Юрия Тризны, а также картину из серии «По мотивам русской поэзии» - «А. Ахматова. Город».

В рамках мероприятия известные мурманские художники Татьяна Ковалева и Виталий Бубенцов рассказали о своей студенческой жизни в Ленинграде, о жизни художников в советское время и поделились теплыми воспоминаниями о Юрии Стефановиче.

Выставка будет работать до 25 февраля.