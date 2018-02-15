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Мурманская область. Арктика15.02.18 12:09

В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Живопись и графика Ольги Богдановой»

Мероприятие посетили гости и жители города, молодежь, деятели культуры и искусства. Поздравили кандалакшскую художницу с открытием персональной выставки актёр Драматического театра Северного флота Алексей Макаров, концертмейстер Детской театральной школы города Мурманска Елена Николаевна Паньшина, в исполнении которой для гостей музея прозвучала классическая фортепианная музыка.

Ольга Михайловна Богданова родилась в 1961 году в Кандалакше. Училась в Горьковском художественном училище, по окончании которого преподавала в родном городе в школе искусств. В 2013 году после участия в выставке «Берег южный – берег северный» одну из работ мастера приобрел Мурманский художественный музей. В 2015 году О.М. Богданова открыла творческую художественную студию для детей и взрослых «Палитра».

В настоящее время в экспозиции Мурманского областного художественного музея представлена 21 работа Ольги Михайловны Богдановой.

Посетители могут увидеть на выставке пейзажи и портреты, созданные в 1990-2000-е годы. Графические работы, выполненные в смешанной технике. В экспозиции также представлены картины, созданные в технике «акварель», «пастель», «масло на бумаге».

Выставка будет работать до 11 марта.

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