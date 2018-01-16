В Мурманском областном художественном музее открывается выставка графики Юрия Тризны

17 января в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки графики Юрия Тризны. В экспозиции будет представлено более 30 работ живописца, иллюстратора, одного из лучших петербургских графиков, члена Союза художников РСФСР – Юрия Тризны.

Юрий Стефанович Тризна учился на живописном факультете Таврического среднего художественного училища (Училище имени В. А. Серова), на графическом факультете Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. С 1970 по 1976 годы он был преподавателем рисунка и заведующим производственными мастерскими в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Юрий Тризна точно и эмоционально изображал иллюстрации в книгах, военные темы, сцены из жизни, пейзажи. Он оформил около двадцати книг издательств «Детская литература» и «Малыш», среди которых – работа над книгой автора популярных детских книг Самуила Маршака (детские сказки «Хороший день»), иллюстрации к книге писателя Сергея Иванова (рассказы и сказки «По заячьему следу») и оформление других книжных изданий.

Его работы хранятся в Государственном Русском музее, в Государственной Третьяковской галерее и многих других частных и государственных музеях.

На открытии выставки будет присутствовать вдова Юрия Стефановича – Светлана.

Выставка будет работать до 25 февраля.