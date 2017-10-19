В Мурманском областном художественном музее открывается выставка «Заполярье – 2017»

20 октября в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13, III этаж) состоится торжественное открытие выставки работ художников Мурманской области «Заполярье – 2017».



«Заполярье» – ежегодная выставка произведений художников Мурманской области, своеобразный творческий отчет мастеров изобразительного искусства, итог работы целого года. В этом году ключевой темой выставки «Заполярье» станет тема Севера.



На выставке будут экспонироваться работы, прошедшие отбор выставочного комитета. Представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство – всего около ста работ. В выставке традиционно принимают участие как известные мурманские живописцы и графики, так и начинающие художники.



«Заполярье – 2017» будет работать до 19 ноября.



Выставка проводится областным художественным музеем совместно с Мурманской областной организацией ВТОО «Союз художников России» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.