В Мурманском областном художественном музее пройдет творческая встреча с Виталием Николаевичем Бубенцовым

2 марта в Мурманском областном художественном музее состоится творческая встреча с живописцем, графиком, членом Союза художников России Виталием Николаевичем Бубенцовым.

Виталий Бубенцов - заслуженный художник России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ ЮНЕСКО. Награждён золотой медалью им. В.И. Сурикова Союза художников России, серебряной медалью Академии художеств России, дипломант Союза художников России, лауреат премии Мурманского Обкома комсомола, Областной администрации и муниципального образования г. Мурманска.

Произведения художника находятся в Мурманском областном художественном музее, Мурманском областном краеведческом музее, в фондах Дирекции выставок Союза художников России и Министерства Культуры России, а также в художественных музеях Минска, Риги, Пскова, Вологды, Москвы и нескольких народных галереях, а также в частных художественных коллекциях в России и за рубежом.

Виталий Бубенцов - художник, работающий в разных жанрах: тематические полотна, портреты, пейзажи и натюрморты, выполненные в различных техниках.

На творческой встрече Виталий Николаевич Бубенцов ответит на вопросы участников встречи, расскажет о своем творчестве и поделится планами на будущее.