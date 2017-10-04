6 октября в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «Графика Бориса Сюхина из собрания музея», посвящённой 85-летию со дня рождения художника.

Борис Васильевич Сюхин – художник, график, член Союза художников СССР. Его произведения отличают точность рисунка, выразительная пластика линии и выверенная композиция. Северная тема стала главной в искусстве Бориса Сюхина. Графические работы художника проникнуты любовью к Кольскому Заполярью. Гравюры выполнены характерными для графики 1960-70-х годов приёмами: использованием контрастов чёрных и белых пятен, плотных темных заливок. Произведениям художника свойственны мягкие цвета, плавные линии, создающие ощущение природной гармонии.

В экспозиции будут представлены графические работы из фондового собрания музея.

Выставка будет работать до 29 октября.