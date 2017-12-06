8 декабря в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки Татьяны Ковалёвой «50 лет с Мурманском», посвященной 75-летию автора.

Татьяна Владимировна Ковалева родилась в Сталинграде в 1942 году, окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1968 художница работала в Мурманском областном книжном издательстве, оформила десятки книг, а произведения «Сампо-лопаренок» и «Где кончается земля» были удостоены диплома 2 степени Международной выставки книги в 1970. Она также работает в станковой графике, эстампе, цветной литографии. С 1971 года Татьяна Ковалева является членом Союза художников России, с 2010 года - Заслуженным художником Российской Федерации.

В экспозиции будут представлены около 30 работ автора в различных техниках и жанрах.

Выставка будет работать до 14 января 2018 года.