В Мурманском областном художественном музее состоится творческая встреча с заслуженным художником России Николаем Николаевичем Ковалёвым «50 лет с Мурманском»

13 октября в 16.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 13, Мурманский областной художественный музей, 3 этаж) состоится творческая встреча с заслуженным художником России Николаем Николаевичем Ковалёвым «50 лет с Мурманском».

Николай Николаевич Ковалёв – живописец, график, писатель, поэт, член Союза художников РСФСР, заслуженный художник России, член Союза писателей России. Николай Ковалев работает во всех техниках графики: акварель, гуашь, уголь, линогравюра и литография. В начале 1980-х годов начал заниматься живописью. Для стиля художника характерен минимализм, скупость выразительных средств и экспрессивность. Сюжеты автор картин черпает из жизни. Многие его работы, посвященные Мурманску, напоминают пленэрные зарисовки.

Встреча состоится в последние дни работы персональной выставки Николая Николаевича «Ощущение города», посвящённой 80-летию художника. На выставке представлено более 80 живописных и графических произведений.