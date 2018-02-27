В Мурманском областном художественном музее состоится выставка-конкурс «Плакат молодых художников»

2 марта в Мурманском областном художественном музее начинает работу выставка-конкурс «Плакат молодых художников». В выставке принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Плакат – броское, крупноформатное изображение, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. Содержание – отражение наиболее злободневных социальных проблем.

Плакаты могут быть посвящены спортивным событиям, театральным постановкам, концертам музыки, кинофильмам, выставкам, праздничным календарным датам и другим.

В рамках выставки объявляется конкурс работ в номинациях: сохранение культурного и исторического наследия, плакат социальной направленности: «Спорт и Здоровье», событийный плакат.

Плакаты–победители по окончании работы выставки будут переданы в фонды Мурманского областного художественного музея.

Выставка будет работать до 1 апреля.