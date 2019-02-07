В Мурманском областном художественном музее состоялось открытие выставки «Будьте как дети»!

Гости музея смогли погрузиться в атмосферу искренности и доброты, волшебства и сказки. В экспозиции представлена живопись и графика Татьяны Шороховой и Оксаны Короленко. На выставке «Будьте как дети» представлено более 30 произведений Татьяны Александровны – графика, декоративно-прикладное искусство, деревянная расписная игрушка, созданные автором в 2018 году.

Татьяна Александровна Шорохова - театральный художник, художник декоративно-прикладного искусства, художник книги, член Союза журналистов России.

Оксана Короленко - график, преподаватель изобразительного искусства в Детской театральной школе города Мурманска.

В экспозицию выставки вошло более 20 графических работ и произведений декоративно-прикладного искусства. Творения автора, созданные за период 2016-2019 годов, предлагают зрителям окунуться в мир маленьких «человечков», увидеть доброе и веселое – сказку.

С приветственным словом на торжественном открытии выступила директор Мурманского областного художественного музея Евтюкова Ольга Александровна.

Поздравить художников с открытием выставки пришли: Бахмач Наталья Павловна, Крынжина Елена Ивановна, директор Детской театральной школы города Мурманска, Макаров Алексей, актёр Драматического театра Северного флота, Мошняцкая Дарья, друг Оксаны Короленко и другие.

Посетить выставку можно до 17 марта.