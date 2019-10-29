В Мурманском областном художественном музее стартовала обучающая волонтерская программа «Современное искусство для всех»

Взглянуть на Мурманск под другим углом и создать собственную экскурсию по столице Заполярья предлагают всем участникам новой обучающей программы «Современное искусство для всех». Ее презентовали на минувших выходных.

Волонтерская программа поможет участникам через призму современного искусства показать туристическую привлекательность Мурманска, а также примерить на себя роль экскурсовода. Она включает цикл лекций, мероприятий и встреч, которые помогут научиться понимать современное искусство, также участники разработают и представят собственные проекты «арт-экскурсий» и смогут применить навыки на практике.

На первой организационной встрече с приветственным словом выступили заместитель директора Мурманского областного художественного музея Ирина Костянова, а также кураторы программы.

В ходе мероприятия участники узнали о структуре и возможностях, которые программа открывает для них, выполнили несколько творческих заданий, а также поучаствовали в командном тренинге.

Следующая встреча состоится 30 октября в 17.30 в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» на базе тактильной выставки «Скульптура ХХ-ХХI веков».

По завершении программы участники получат свидетельства музейного гида-волонтера, а также различные приятные бонусы, например, бесплатное посещение музея в течение года, рекомендации искусствоведов и сотрудников музея для дальнейшей профессиональной деятельности.