В Мурманском областном художественном музее теперь можно увидеть экспонаты с дополненной реальностью

Для этого нужно скачать на свой смартфон бесплатное мобильное приложение «Artefact», в котором представлено 12 работ художественно-культурологической выставки «Строго на Север».

Достаточно войти в приложение, выбрать город, где вы находитесь, нужную выставку и навести экран смартфона на экспонат. Приложение с технологией дополненной реальности распознает его и выведет всю информацию на экран мобильного устройства. Интерактивный гид поможет узнать много нового об истории создания экспоната, изображенных местах или персонах, творческой манере создателя.

Мультимедийный гид «Artefact» – проект Министерства культуры Российской Федерации. В приложении представлено более 60 музеев России. Скачать приложение и узнать подробности можно на сайте проекта.

Мурманский областной художественный музей продолжает пополнять галерею представленных в мобильном приложении работ.

Выставка «Строго на Север» будет работать в главном здании Мурманского областного художественного музея до 4 августа