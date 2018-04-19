В Мурманском областном художественном музее завтра откроется выставка «Мои встречи с художественным музеем»

20 апреля в 11.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13) начнет работу выставка-конкурс «Мои встречи с художественным музеем». Принять участие в выставке мог любой желающий. Для этого необходимо было в указанные на сайте музея сроки принести художественные фотографии любого жанра, выполненные в черно-белой или цветной печати формата не менее А4.

На выставке гости музея увидят работы, демонстрирующие разные стороны жизни абсолютно любого художественного музея или выставочного центра. В экспозиции будут представлены фотографии, посвященные ярким музейным событиям, впечатлениям, полученным после посещения художественных музеев мира.

Подведение итогов выставки состоится 20 мая 2018 года. Победители фотоконкурса будут награждены Дипломами и памятными подарками.