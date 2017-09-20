В Мурманском областном краеведческом музее начала работу выставка «На дрейфующих льдах» из фондового собрания Российского государственного музея Арктики и Антарктики

В Мурманском областном краеведческом музее губернатор Марина Ковтун приняла участие в открытии выставки «На дрейфующих льдах» из фондового собрания Российского государственного музея Арктики и Антарктики.

Выставка посвящена 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции «СП-1» под руководством Ивана Папанина. Исследования Центральной Арктики с дрейфующих льдов – выдающийся отечественный научный проект, получивший развитие в XX и начале XXI века. Идея, выдвинутая великим полярным исследователем Фритьофом Нансеном, была развита советскими учеными в 1930-е годы и воплощена в жизнь организаторами отечественной науки, полярными исследователями и летчиками. В течение нескольких десятилетий в Северном Ледовитом океане постоянно проводились комплексные исследования в области гидрометеорологии, гидробиологии, геофизики, экологии, полярной медицины и многих других дисциплин. Также проводились исследования оборонного значения. Результатами деятельности дрейфующих станций стали многочисленные открытия в различных областях науки.

«Мы называем Мурманск и, шире, Мурманскую область воротами России в Арктику, и это действительно так. Для полярников Мурманск всегда был опорной точкой, родной гаванью, порогом дома, откуда совершается шаг в неведомое. Полярные исследования – неотъемлемая часть истории Мурмана, одна из «рабочих специальностей» нашего края. В стенах Мурманского краеведческого музея подобная выставка более чем уместна», – отметила, открывая выставку, Марина Ковтун.

Глава региона поблагодарила директора Российского государственного музея Арктики и Антарктики Марию Дукальскую за прекрасный подарок северянам. Впервые мурманчане и гости города смогут познакомиться с фотографиями, научными приборами и оборудованием, личными вещами и экипировкой полярников, предметами филателии и нумизматики, иллюстрирующими историю деятельности отечественных дрейфующих станций на протяжении восьми десятилетий.