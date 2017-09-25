В Мурманском областном краеведческом музее начинает работу выставка «Арктика – природа, история освоения, перспективы развития»

26 сентября в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу выставка «Арктика – природа, история освоения, перспективы развития».

Сегодня, благодаря многолетнему освоению Арктики, Северный морской путь – одна из самых перспективных морских магистралей, связывающих запад и восток Евразии. России пришлось пройти долгий и трудный путь, чтобы покорить Арктику и освоить её ресурсы.

Выставка познакомит посетителей с историей освоения Арктики и становлением отечественного ледокольного флота. Фотографии, представленные сотрудниками «Всемирного фонда дикой природы», расскажут о природе Арктики – суровой, но очень хрупкой и уязвимой. В экспозиции также представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов и в послевоенные годы покорения северных широт атомными ледоколами, имеющимися только в составе флота Российской Федерации.

Гости музея также увидят картины художников Александра Борисова, Игоря Рубана, Бориса Фогеля, воспевших красоту Арктики на своих полотнах.

Выставка будет работать до 15 ноября.