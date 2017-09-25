МОРЕ ДОБРОТЫ: Доброта - качество, излишек которого не вредит никому, а спасает многихВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Работаем над ошибками и ищем компромиссы, если хотим жить парой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.09.17 12:43

В Мурманском областном краеведческом музее начинает работу выставка «Арктика – природа, история освоения, перспективы развития»

26 сентября в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу выставка «Арктика – природа, история освоения, перспективы развития».

Сегодня, благодаря многолетнему освоению Арктики, Северный морской путь – одна из самых перспективных морских магистралей, связывающих запад и восток Евразии. России пришлось пройти долгий и трудный путь, чтобы покорить Арктику и освоить её ресурсы.

Выставка познакомит посетителей с историей освоения Арктики и становлением отечественного ледокольного флота. Фотографии, представленные сотрудниками «Всемирного фонда дикой природы», расскажут о природе Арктики – суровой, но очень хрупкой и уязвимой. В экспозиции также представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов и в послевоенные годы покорения северных широт атомными ледоколами, имеющимися только в составе флота Российской Федерации.

Гости музея также увидят картины художников Александра Борисова, Игоря Рубана, Бориса Фогеля, воспевших красоту Арктики на своих полотнах.

Выставка будет работать до 15 ноября.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 59 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

DIMON
25.09.17 09:26
Зато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!
Комментарий к новости:При «достаточно устойчивом росте» экономики страны 63% россиян даже не имеют финансовых накоплений
Gonshik
24.09.17 15:16
Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
Иван Кирьянович
24.09.17 08:40
Заверения, что "новая система должна как минимум снизить число ошибок" меня как-то настораживает. Получается, что они будут, а то что они есть уже много было публикаций, что люди оставались без средст
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Хорошие новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиСодружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 9 копеек, евро – почти на 52 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика