В Мурманском областном краеведческом музее начинает работу выставка «Послание из прошлого»

20 ноября в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу мини-выставка «Послание из прошлого».

На выставке посетители увидят новый экспонат музея – Послание жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года, а также капсулу, фотографии с церемонии извлечения капсулы, диплом, дающий право на вскрытие капсулы, копию послания, которая хранилась в музее, газеты того периода и другие документы.

Капсулу заложили в сквере у Памятника жертвам интервенции 1918-1920 гг. в 1967 году и вскрыли 4 октября 2017 года в День рождения города Мурманска. 2 ноября 2017 года исторический артефакт был передан в областной краеведческий музей.

Выставка будет работать до 30 января 2018 года.