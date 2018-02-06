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Мурманская область. Арктика06.02.18 07:20

В Мурманском областном краеведческом музее начинает работу выставка «Саамское село Варзино»

6 февраля  в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Саамское село Варзино», посвящённое Международному дню саамов.

Выставка организована Мурманским областным краеведческим музеем совместно с филологом, специалистом в области саамской письменности и культуры, педагогом и первым президентом «Ассоциации Кольских саамов» – Ниной Елисеевной Афанасьевой.

Посетители музея узнают об истории саамского села Варзино. На выставке представлены предметы, документы и фотографии из семейных архивов жителей села Варзино, многие из которых имеют более чем полувековую историю.

Представленная коллекция познакомит посетителей с повседневной жизнью и бытом кольских саамов.

Выставка работает до 6 марта.

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