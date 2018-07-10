В Мурманском областном краеведческом музее начинает работу выставка «Северный путь»

11 июля в Мурманском областном краеведческом музее начинает работу первая персональная выставка американской художницы Лоурен Хартман в Мурманске «Северный путь».

Лоурен Хартман – художница и педагог из Окленда (Калифорния), получила степень магистра искусств в Сан-Францисском институте искусств. Лоурен Хартман преподает текстиль взрослым и детям, обучает искусству взрослых с особыми потребностями и устраивает мастер-классы, включающие изготовление диорам и артефактов.

Для создания проекта художница провела исследовательскую работу в фондах музея и вместе с российскими кураторами выставки – Екатериной Гусевой и Арсением Жиляевым – отобрала ряд материалов, отсылающих к истории освоения Арктики.

Выставка «Северный путь» («Northern passage») – это художественная инсталляция, которая представит последние культурные и научно-исследовательские экспедиции в Арктику. Выставка посвящена различным экспедициям, изменению арктических рельефов и отображению прекрасной и суровой природы Арктики через художественную интерпретацию. Основу экспозиции составит серия вышивок по шелку, выполненных по фотографиям. В центре внимания Лоурен Хартман – культурные и научно-исследовательские аспекты взаимодействия человека и природы.

На минималистичных панно посетители увидят изображения айсбергов, проходов между льдин, верениц продвигающихся по льду между полыньями людей. При переводе фотоизображений в вышивку благодаря обобщению формы и цвета, отказу от деталей при сохранении небольшого размера работы приобретают декоративность и выглядят необыкновенно изящными.

Представленные на выставке флаги художницы изображают схемы морской навигации, исследования и потенциальные невзгоды, поджидающие мореплавателей.

Выставка работает до 30 июля.