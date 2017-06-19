В Мурманском областном краеведческом музее начнут работу две новые выставки

21 июня в Мурманском областном краеведческом музее начнут работу мини-выставка «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР» и выставка «В пламени пожара», которая посвящена трагическим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

На выставке «Мурманск спортивный» будут представлены документы и фотографии мурманских спортсменов советских лет: Тимура Баланина, который был инициатором создания спортивной базы в Долине Уюта в Мурманске, Бориса Ванькова, участника первенства мира по биатлону в 1958 году в Австрии, а также Михаила Беседина, участника и призёра более сорока Праздников Севера, лауреата знака «Почётный ветеран спорта».

Посетители музея увидят награды и памятные подарки, среди которых кубок городского спорткомитета, который был вручен спортивной семье Смыковых – лауреатов городского конкурса «Лыжня зовёт» в 1982 году. Выставка будет работать до 18 сентября.

На выставке «В пламени пожара» представлены черно-белые фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Посетители увидят разрушенный Мурманск после ожесточенных вражеских бомбардировок, которым город подвергся во время войны.

В течение всей войны Мурманск оставался прифронтовым городом. Не сумев захватить Мурманск и перекрыть морские коммуникации, по которым в СССР поступали стратегические грузы, фашисты усилили бомбовые удары по порту и областному центру. В первый год войны в налетах на Мурманск участвовало 4836 вражеских самолетов. Особенно жестокие бомбардировки города были летом 1942 года. Только 18 июня на Мурманск было сброшено 12 тысяч бомб, в городе сгорело свыше 600 деревянных зданий. Всего же с 22 июня 1941 года по октябрь 1944 года на Мурманск совершали налеты 8244 самолета противника. В результате враг разрушил 1509 домов (три четверти жилого фонда) и 437 производственных и служебных зданий. Несмотря на все это, предприятия и учреждения продолжали бесперебойно работать.Выставка будет работать до 31 августа.