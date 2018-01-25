В Мурманском областном краеведческом музее откроется выставка «Деревенские зарисовки»

27 января в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки фотографа Алексея Щукина «Деревенские зарисовки». На выставке будут представлены авторские работы Алексея Щукина, сделанные в 2012-2013 гг.

Фотограф запечатлел быт и жизнь деревень Кирилловского района Вологодской области. Атмосферу своих фотокартин он описывает так: «Здесь всегда тихо. Так тихо, что слышно, как капли дождя рассыпаются по оконному стеклу, и мурлычет кошка на руках бабули. Здесь всегда тепло - как у русской печи, так и на солнечном лугу. Здесь всё наполнено невероятной свежестью и чистотой, а запах грозы сменяется запахом свежескошенной травы, а потом – тонким ароматом пирогов, доносящегося из открытого окна деревянного дома. И всё это – деревня». Легкие наброски деревенских мотивов в работах Алексея скрывают за собой глубокие истории в каждом кадре.

Выставка проходит в рамках проекта «Открытая площадка», организованного Мурманским областным краеведческим музеем. Данный проект «Открытая площадка» призван объединить людей, любящих свой край.