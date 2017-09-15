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Мурманская область. Арктика15.09.17 11:26

В Мурманском областном краеведческом музее откроется выставка «На дрейфующих льдах»

19 сентября в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «На дрейфующих льдах», посвященной 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции «СП-1» под руководством советского исследователя Арктики Ивана Дмитриевича Папанина.

Впервые мурманчане и гости города смогут познакомиться с фотографиями, научными приборами и оборудованием, картами дрейфов, портретами начальников станций, личными вещами и экипировкой полярников, предметами филателии и нумизматики, отражающими историю отечественных дрейфующих станций на протяжении восьми десятилетий.

Исследования Центральной Арктики с дрейфующих льдов - выдающийся отечественный научный проект, получивший развитие в XX и начале XXI века. Идея, выдвинутая великим полярным исследователем Фритьофом Нансеном, была развита советскими учеными в 1930-е годы и воплощена в жизнь организаторами отечественной науки, полярными исследователями и летчиками.

В течение нескольких десятилетий в Северном Ледовитом океане постоянно проводились комплексные исследования в области гидрометеорологии, гидробиологии, геофизики, экологии, полярной медицины и многих других дисциплин. Результатами деятельности дрейфующих станций стали многочисленные открытия в различных областях науки.

Выставка подготовлена Российским государственным музеем Арктики и Антарктики совместно с Мурманским областным краеведческим музеем.

Выставка будет работать по 29 октября.

 

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